نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. مدرب أوكلاند سيتي يعطى الأهلي روشتة الفوز أمام الاتحاد ويفاجئ بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه ألبرت فيدال، المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، رسالة هامة إلى فريق النادي الأهلي، قبل مواجهة نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

واكتسح العميد نظيره أوكلاند في المباراة الافتتاحية من المونديال بثلاثة أهداف دون رد.

- مدرب أوكلاند سيتي يوجه رسالة للأهلي

وقال فيدال في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة:" الفوز على اتحاد جدة يحتاج إيقاف الهجمات من بدايتها، الأهلي لديه فرصة للفوز على اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية.

وأكمل ريرا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الأهلي والاتحاد فرق كبيرة وستكون مباراة رائعة، نصيحتي للأهلي إيقاف هجمات اتحاد جدة منذ البداية، ونقطة ضعف الاتحاد تتمثل في الارتداد الدفاعي".

وواصل: "الأهلي يفرض شخصيته على أي فريق مهما كانت قوته، بيرسي تاو مفتاح فوز الأهلي على اتحاد جده، أعرف الأهلي جيدا حيث واجهته العام الماضي بكأس العالم للأندية، بيرسي تاو هو أخطر لاعبي الأهلي".

وأختتم: "علي معلول أيضا من العناصر الهامة في صفوف الأهلي ولديه خبرات مميزة".