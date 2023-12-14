طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

ويستضيف مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري، يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوح حكم ساحة، ويعاونه حمديني ديبا ويوسف محمد مساعدين، وموسى ضيو حكم رابع.

ويراقب المباراة عمر عبد السيد من ليبيا

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.