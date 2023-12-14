نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي سيعمتد عليه معتمد جمال في مواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة أبناء بورسعيد ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- عمر جابر- يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداى- سيف الجزيري- وأحمد مصطفى زيزو.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.