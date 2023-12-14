نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري المتوقع لمواجهة الزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، الذي سيعتمد عليه علي ماهر المدير الفني للفريق، في مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء بورسعيد في مواجهة القلعة البيضاء ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسي، أحمد منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن على، محمود حمادة، إلياس الجلاسي.

خط الهجوم: غيلاس جناوي، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.