خبير تحكيمي يحذر لاعبي الأهلي من الحكم الفنزويلي فالينزويلا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذي سيدير لقاء الأهلي ضد اتحاد جدة معروف بالنسبة له منذ عام 2018، وشارك لأول مرة في كأس العالم 2022 كحكم ساحة، وهو يميل دائمًا لرد الفعل التصادمي مع اللاعبين وعصبي للغاية، كعادة حكام أمريكا الجنوبية الذين لا يتميزون مطلقا بالهدوء.

وقال جريشة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "بطولات أمريكا الجنوبية دائمًا تشهد عصبية مفرطة، والحكام هناك ردود أفعالهم عنيفة، ولديه إفراط في إشهار البطاقات الصفراء والحمراء".

وأضاف: "الفنزويلي خيسوس فالينزويلا سيدير لقاء الأهلي واتحاد جدة، وهي المواجهة الأولى في تاريخه بكأس العالم للاندية، وأعتقد أنه سيتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية".

وأكمل: "يجب على لاعبي الأهلي، توخي الحذر من البطاقات الملونة، خصوصا أنه يسعى لإدارة المباراة النهائية لبطولة كاس العالم للأندية، وأن يثبت قدراته جيدا أمام لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، لذلك سيتعامل مع تلك المباراة بجدية".

وواصل: "دائمًا الحكم الفنزويلي دائمًا يحتسب ركلات الجزاء الواضحة تمامًا، لكنه مفرط في إشهار البطاقات، ومعدل الاحتكاكات مسموح عنده، بخلاف الكرة في مصر وإفريقيا، لذلك عندما يحتسب ركلة جزاء فأنها تكون واضحة ولا يختلف عليها أحد".

وأتم: "أتوقع نجاح الفنزويلي خيسوس فالينزويلا في إدارة المباراة، لأنه دائما يكون في حالة تركيز، والنجاح بالنسبة لحكام امريكا الجنوبية دائما يكون في عدم اللجوء كثيرا لتقنية الفار، ولذلك فأنه طوال الوقت يظهر في حالة تركيز".