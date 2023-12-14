نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام الإنجليزي: تعلمت من فيتوريا وكيروش.. ومحمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي ذكريات عمله مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قال هيوجو أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أنا أحظى بذكريات رائعة مع كيروش وفيتوريا، كنت في ناد صغير في البرتغال وأخذني كيروش لأكون مساعدا له في البرتغال، كان ذلك نقلة كبيرة بالنسبة لي، وكانت لحظة من السعادة، أن أكون بجانب نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، كانت فترة رائعة وتأهلنا إلى كأس العالم 2010، فترة كارلوس كيروش كانت فترة رائعة كيروش شخصية عظيمة تعلمت منه الكثير، كيف أتعامل مع اللاعبين وكيف أنمي مهاراتهم".

وعن العمل مع روي فيتوريا في بنفيكا قال: "عملت معه في أول موسم مع بنفيكا كانت فترة رائعة، فزنا معا بالدوري، في موسم صعب جدا في الدوري البرتغالي وحققنا نتائج رائعة"

وأضاف: "فيتوريا شخص مناسب لقيادة المنتخب المصري، شخص يفهم اللحظات الخاصة باللاعبين الكبار ويستطيع أن يخلق بيئة مُنافسة جيدا للمنافسة بين اللاعبين، ولديه خبرة كبيرة، ويستطيع أن يدفع اللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم، لتحقيق نتائج إيجابية، وأعتقد أن منتخب مصر من أبرز المرشحين لحصد أمم إفريقيا وأؤمن بذلك جيدا، ومنتخب نيجيريا أيضا منافس شرس على اللقب، لكن أتمنى أن يحصد المنتخب المصري البطولة لأن ذلك سيمثل لنا لحظة رائعة في البرتغال"

وعن إمكانية عمله في مصر: "سعيد بعملي في إنجلترا مع فولهام في أفضل دوري في العالم، وسعيد بعملي مع ماركو سيلفا مدرب فولهام، بشكل رسمي لم أتلق أي عروض من مصر لكن من ستة أعوام، تلقيت اتصالات للعمل في ناد بدأ مشروع كبير في مصر، وأعتقد أن المدربين البرتغاليين جيدين في مصر وناجحين مثل باتشيكو مع بيراميدز وجيسوالدو فيريرا ومانويل جوزيه وكذلك فيتوريا، والدوري المصري لديه الجودة العالية"

وتطرق للحديث عن محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: "هو أهم لاعب في ليفربول، ومحبي كرة القدم في العالم يحترمون ويحبون صلاح وليس فقط مشجعي ليفربول، فهو رائع، على المستوى الفردي والجماعي، عندما تلعب أمام محمد صلاح وليفربول كانت مباراة مجنونة أمامهم ولكن من الصعب أن تُدافع أمام محمد صلاح، بطبيعة الحال هو نجم وأسطورة الدوري الإنجليزي في هذه اللحظة وهو أفضل لاعب في تاريخ مصر، وأعتقد أنه ينقصه الحصول على كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، أتذكر العديد من اللاعبين المصريين المميزين مثل مجدي عبد الغني، فهو لاعب مميز، وهو لاعبي المصري المفضل في وقت سابق والآن محمد صلاح هو لاعبي المصري المفضل".