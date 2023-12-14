نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي بطولة المؤتمر الأوروبي لواحدة من المباريات الهامة في المسابقة، والتي تجمع نادي آينتراخت فرانكفورت، أمام أبردين الاسكتلندي.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري المؤتمر الاوروبي.

ويدخل اينتراخت فرانكفورت، المباراة منتشيا بالفوز على حساب بايرين ميونخ في الدوري المحلي بخماسية نظيفة، باتت حديث الجماهير.

موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت في دوري المؤتمر الاوروبي

وتقام مباراة اينتراخت فرانكفورت وأبردين في تمام الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس، بجانب 3 مباريات أخرى تنطلق في هذا التوقيت.

ويحتل الفريق الألماني صدارة المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط، من 5 مباريات حقق فيهم 3 انتصارات، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين.

ليأتي خلف المتصدر باوك اليوناني صاحب 13 عشر نقطة.

ويعد المحترف المصري عمر مرموش، هو أحد اللاعبين أصحاب البصمات الإيجابية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والذي سجل 4 أهداف من أصل 5 مباريات لعبت في هذا الدور.

بينما يحتل ابردين المركز الثالث، برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، حقق فيهم ثلاث تعادلات بينما لم يعرف طعم الفوز، وتلقى هزيمتين.

وتقام المباراة على بيتودري، والذي يحتضن مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة آينتراخت فرانكفورت وأبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

وتنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين في دوري المؤتمر الأوروبي، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة وتحديدا عبر قناة bein sports HD 8.