نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. "فوتوسيشن الأهلي" إمام عاشور واحتفال محسن الأكثر تفاعلًا وانتقادًا وتوقيع الشناوي ووجه جديد (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جلسة التصوير الرسمية الخاصة بكأس العالم للأندية 2023، قبل خوض أول مواجهات البطولة أمام نظيره اتحاد جدة السعودي مساء غدا الجمعة.

وتأهل العميد لملاقاة الأهلي في دور ربع نهائي المونديال، عقب الفوز في المباراة الافتتاحية أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف دون رد.

- كوليس سيشن الأهلي

وشهدت جلسة تصوير الفريق، العديد من التعليقات المثيرة من جماهير المارد الأحمر، بعد أن تفاعل العدد الأكبر من المشاهدين على صورة مهاجم الفريق صلاح محسن سواء بالنقد أو التعجب، بينما تصدر إمام عاشور الأكثر اعجابا مما يدل على علاقته القوية بجماهير الفريق، كما ظهر القائد محمد الشناوي وهو يوقع على قميص الأهلي التذكاري للبطولة، بجانب احتفال حسين الشحات والوجه الجديد، محمد زعلوك المهاجم الواعد الذي أثار تعجب الجماهير.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.