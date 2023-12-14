نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى مونديال.. 5 أسماء في قائمة العملاق القاهري تظهر في كأس العالم للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي الاتحاد السعودي، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، في منافسات كأس العالم للأندية.

5 أسماء في قائمة العملاق القاهري تظهر في كأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب الملك عبد الله (الجوهرة المشعة)، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في مونديال العالم للأندية 23 لاعبا، لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاءت أبرز الوجوه الحديثة في قائمة الأهلي للمشاركة في مونديال 2023، على النحو التالي: كريم الدبيس - أحمد حسن كوكا - إمام عاشور - انتوني موديست - كريم فؤاد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة، فريق فلومينسي البرازيلي، وذلك في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ويذكر أن قائمة الأهلي التي تضم 23 لاعبا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.