نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. كهربا يتفوق على موديست قبل مواجهة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قيادة هجوم الفريق أمام اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، نظيره اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة المونديال.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بخدمات كهربا أساسيًا في هجوم الفريق أمام فريق إتحاد جدة خلال المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية.

ويفضل كولر، تواجد كهربا بشكل أساسي على حساب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعدما فاضل بينهما خلال الأيام الماضية، لوجود أحدهما في خط الهجوم.

ويرى المدير الفني، أن كهربا سيكون أكثر شراسة من موديست في خط الهجوم، خاصةً أنه سوف يواجه مستوى مميز من خط دفاع المنافس بقيادة أحمد حجازي، فضلًا عن تميز كهربا في السرعة وإنهاء الفرص أمام المرمى.