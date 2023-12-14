نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهير بالبطاقات ومونديالي.. من هو فالينزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقررت الفيفا، إسناد المباراة إلى الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة المباراة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يعاون فالنزويلا كل من خورخي أوريجو حكم مساعد أول، بالإضافة إلى توليو مورينو حكم مساعد ثاني، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك حكم رابع.

ويبلغ فالينزويلا من العمر 40 عامًا، وبدأ مسيرته مع التحكيم عام 2011 في الدوري الفنزويلي، وبعد 10 أعوام فاز بلقب أفضل حكم في اتحاد أمريكا الجنوبية.

ويشتهر فالينزويلا بكثرة بطاقاته الملونة، وخاض في مسيرته 268 مباراة، أشهر خلالها 1300 بطاقة صفراء، تحولت منها 48 بطاقة إلى حمراء، إضافة إلى 42 طردًا مباشرًا.

وحصل فالينزويلا، لأول مرة في مسيرته، على الخبرات، بعدما أدار العديد من المباريات الدولية، أبرزها في بطولات كأس العالم 2022، وكوبا ليبرتادوريس 2021، وأولمبياد طوكيو 2020.

وأدار فالينزويلا، مباراتين في مونديال قطر 2022، الأولى جمعت إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية جمعت بين فرنسا وبولندا في ثمن النهائي، وفاز بها فريق الديوك 3-1.

كما أدار فالينزويلا مباراتين في كوبا أمريكا 2021، كلاهما لمنتخب الأرجنتين، الأولى ضد باراجواي في دور المجموعات، وانتهت 1-0 للتانجو، والثانية أمام كولومبيا في نصف النهائي، وسيطر عليها التعادل لتذهب إلى ركلات الترجيح.

كما أدار مباراة أهلي جدة والوحدة في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري المحترفين، وانتهت بفوز الراقي بنتيجة 3-1، فيما أشهر الحكم الفنزويلي، البطاقة الحمراء في وجه علاء محسن آل حجي لاعب الوحدة، في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.