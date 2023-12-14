نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. رد فعل أنتوني موديست عندما التقى محمود الخطيب؟ (لقطة كوميدية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مؤازرة الفريق في مرانه قبل خوض أولى مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في دور ربع النهائي مساء غدا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

واكتسح فريق النمور نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاحية مونديال الأندية بثلاثة أهداف دون رد.

- موديست يلتقي بالخطيب

وعلق أحد مشجعي المارد الأحمر علر صورة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، والذي يشهد منذ قدومه حملة هجوم واسعة بسبب مستواه الفني والبدني المتراحع، أثناء مقابلة رئيس النادي محمود الخطيب كتب عليها:" يارب مايشوفني يارب مايشوفني".

وتطالب بعض جماهير الأهلي مؤخرا، بضرورة رحيل اللاعب هذا الموسم، والتعاقد مع صفقات هجومية أجنبية جديدة، خلال انتقالات يناير القادمة.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.