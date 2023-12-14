نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. اللجنة المنظمة تقرر فتح مران الأهلي الختامي لمدة 15 دقيقة لوسائل الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت اللجنة المنظمة بكاس العالم للأندية فتح مران الأهلي اليوم الخميس لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة؛ على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة غدا الجمعة.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري

موعد مباراه الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب الجوهرة المشعة.