نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يواجه الزمالك بدوري نايل في مواجهة مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك اليوم الخميس بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل المصري هذه المباراة يبحث عن الفوز على الفريق الأبيض لحصد الثلاث نقاط وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

حذر علي ماهر المدير الفني للنادص المصري لاعبيه من عدم التهاون أمام الخصم وضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات بدقة مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين.

وعلى الجانب الأخر يبحث الزمالك لمواصلة انتصاراته تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق الابيض بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام سارجادا بكأس الكونفيدالية.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد فى حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة – إيزى إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.