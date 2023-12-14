نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. طارق السعيد يُحلل مباراة الأهلي واتحاد جدة مع "دوت الخليج الرياضي": كيف يفوز المارد الأحمر على العميد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين قطبي مصر والسعودية الأهلي واتحاد جدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (الاستديو التحليلي) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي شارك مع المارد الأحمر في مونديال الأندية مسبقًا خلال بطولة عام 2006، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

وقال السعيد في معرض تحليله: "مباراة الأهلي واتحاد جدة صعبة جدا، لا يوجد شك أن المباراة ستكون من العيار الثقيل".

وأضاف: "الأهلي سيواجه نجوم كبار على مستوى عالي مثل كريم بنزيما وكانتي، حدث ولا حرج على كم النجوم في صفوف الفريق السعودي".

وتابع: "أتمنى أن يكون لاعبو الأهلي في الحالة الفنية والبدنية العالية؛ لأنه من المهم جدا أن نخرج من تلك اللقاء بنتيجة إيجابية تمكن الفريق من التأهل إلى الدور قبل النهائي".

وأكمل: "الأهلي قادر على الفوز، لاسيّما وأن لاعبي الأهلي عودوا الجمهور أنهم دائما يكونوا في الموعد ودائما على مستوى المباريات الكبير".

وواصل: "وظهر الفريق بحالة بدنية وفنية عالية سيتخطوا عقبة الفريق السعودي".

كيف يوقف الأهلي كريم بنزيما؟

واختتم السعيد تحليله لـ "دوت الخليج الرياضي" قائلًا: "كريم بنزيما من اللاعبين المتحركة دائما في المنطقة الهجومية، ليس مهاجمًا صريحًا ولا بد أن تكون مراقبة النجم الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره. مراقبة الفرنسي بالعين مهمة جدًا، لأن اللاعب إذا تحرك في المساحة يجد مدافعًا يغطي تلك المساحة هذا الأمر مهم جدا للحد من خطورة بنزيما".

