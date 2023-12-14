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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: ظهور توخيل مع صديقته الجديدة.. ذا صن: ميلان يطيح بنيوكاسل خارج أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 14-12-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:
بيلد
قبلات حارة في كابينة البايرن.. اول ظهور لتوخيل مع صديقته الجديدة
ذا صن
كانت قريبة..نيوكاسل 1-2 ميلان.. نيوكاسل مدمر بعد الخروج الكلي من اوروبا بعد ان نجح الميلان في تحويل تأخره إلى فوز
آس
انتويرب 3-2 برشلونة
برشلونة مدمر.. الليجا الاسبانية تهيمن بعد فوز الاتلتيكو على لاتسيو
كورييري ديلو سبورت
الميلان يهبط من دوري الابطال إلى الدوري الاوروبي.. لاتسيو يحسم تأهله رغم الخسارة