نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فابينيو يتحدى الأهلي وكهربا يقود هجوم الأحمر والزمالك في مواجهة مرتقبة ضد المصري وغياب صلاح عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 14-12-2023 في السطور التالية:

فابينيو يتحدى الأهلي ويتمنى عدم مواجهة السيتي

أكد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، البرازيلي فابينيو تفاريس، أن هدف فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية، هو الوصول للنهائي.

وقال فابينيو في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، نشرتها اليوم الخميس: "علينا الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأهلي المصري غدًا الجمعة، حتى تكون جاهزيتنا ممتازة، لأننا سنقابل فريقًا نعلم مدى جودته وقوته خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة، لذلك ستكون مباراة قوية بين الطرفين".

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موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

يستعد متابعي بطولة المؤتمر الأوروبي لواحدة من المباريات الهامة في المسابقة، والتي تجمع نادي آينتراخت فرانكفورت، أمام أبردين الاسكتلندي.

وتقام المباراة ضمن الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري المؤتمر الاوروبي.

ويدخل اينتراخت فرانكفورت، المباراة منتشيا بالفوز على حساب بايرين ميونخ في الدوري المحلي بخماسية نظيفة، باتت حديث الجماهير.

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من هو فالينزويلا حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقررت الفيفا، إسناد المباراة إلى الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا لإدارة المباراة في دور ربع النهائي بمونديال الأندية المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن يعاون فالنزويلا كل من خورخي أوريجو حكم مساعد أول، بالإضافة إلى توليو مورينو حكم مساعد ثاني، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك حكم رابع.

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كهربا يقترب من قيادة الهجوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته النهائية لخوض المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق أحداث المباراة في الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.