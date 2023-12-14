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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة اتحاد جدة، والتي ستجمع بين الفريقين مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية في السعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (ألو مونديال) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل والتعليق عل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وقد شارك حسام البدري مع الاهلي في 4 نسخ من قبل في مونديال الأندية، حيث كان في 3 منها مدرب مساعد وواحدة كمدير فني للقلعة الحمراء.

ألو مونديال.. حسام البدري لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي هزم الهلال بنتيجة ثقيلة من سنتين فما المانع من تكرارها أمام الاتحاد؟

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": لدي ذكريات خاصة مع الأهلي في مونديال الأندية، والان الأمور أسهل بكثير عن المشاركات الأولى للفريق في البطولة عندما كانت في اليابان.

وتابع: اتحاد جدة بالطبع فريق كبير ويملك مجموعة لاعبين من الأفضل في العالم وليس في السعودية أو الوطن العربي فقط، ولكن اسم الأهلي ولاعبيه قادرين على تحقيق الانتصار والتأهل لنصف نهائي المونديال.

وأضاف مدرب الأهلي السابق: يجب على الجماهير عدم المبالغة في مواجهة اتحاد جدة، والأهلي حقق الفوز على الهلال بنتيجة كبيرة منذ سنتين فقط رغم أن الجميع كان يقول أيضًا قبلها بأنها ستكون مواجهة صعبة ومعقدة.

