الرياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك لمواجهة الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، أمير مدحت، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، عماد فتحى

خط الهجوم: كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

أحمد صبحى، علاء عطا، محمود قاعود،  سيرجى اكا، احمد النادرى، أحمد سعيد،  خالد مصطفي، جريندو، عاصم صلاح.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا