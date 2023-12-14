نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة.
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد أبوجبل
خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، أمير مدحت، اسحاق يعقوبو
خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، عماد فتحى
خط الهجوم: كريم بامبو
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:
أحمد صبحى، علاء عطا، محمود قاعود، سيرجى اكا، احمد النادرى، أحمد سعيد، خالد مصطفي، جريندو، عاصم صلاح.