نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم الأهلي نظيره نادي الفيحاء في مباراة الجولة السابعة عشر من عمر الدوري السعودي موسم 2023-2024، ويسعى الفريق الأحمر من أجل الفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط.



موعد مباراة الأهلي والفيحاء



ويتلاقى فريق الأهلي مع نظيره فريق الفيحاء في دوري روشن السعودي، غدًا الخميس الموافق 14/12/2023، على ملعب فيصل بن فهد.



وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء



وتبث المباراة بين الفريقين على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.



ويدخل النادي الأهلي السعودي المواجهة وهو محتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة.



بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة.



تردد قناة ssc الجديد 2023 علي نايل سات



جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V).

التردد 12523.



تردد قناة ssc الجديد 2023 علي عرب سات



جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي (V)

التردد 12418.



تردد قناة الرياضية السعودية الجديد 2023 علي نايل سات



جودة القناة HD.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

معدل الترميز 27500.

التردد 12380.



تردد آخر للقناة علي نايل سات



جودة القناة HD.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500

التردد 12523.



تردد قناة الرياضية السعودية الجديد 2023 علي عرب سات



جودة القناة HD.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

التردد 12418.



تردد قنوات ssc الجديد 2023 علي نايل سات وعرب سات



معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523



تردد قنوات ssc الجديد 2023 علي عرب سات



معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12418



تردد قنوات ssc الجديد 2023 علي بدر سات



معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب افقي

التردد 12418

