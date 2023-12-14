نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا لسموحه فى مواجهه الداخلية غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الداخلية المقرر لها فى الرابعة عصر غدًا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مباريات الدورى الممتاز.

قائمة سموحة لمواجهة الداخلية



وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور، محمد المغربى، حسين فيصل، أبو بكر ليادى، فادى فريد، لحسن دهدوه، شريف رضا، محمود وحيد، محمد عصام، محمد سعيد مكرونه، إسلام جابر، حمدى علاء، حسام حسن، مصطفى بدرى، محمد ميدو، أحمد خالد، طارق علاء، حسام هريدى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

ويدخل سموحه المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما يحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

