موعد مباراة تولوز ولاسك في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز، لخوض مواجهة نظيره نادي لاسك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

موعد مباراة تولوز ولاسك في الدوري الأوروبي

يكشف دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تولوز أمام نظيره نادي لاسك في إطار منافسات بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم.

ويقام اللقاء المرتقب بين الفريقين في الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2023، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023/24.

ويدخل نادي تولوز اللقاء محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقطة، بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاسك في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة الا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة الا ربع بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الاوروبي داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2023/2024

يحتل بيير-إيميريك أوباميانغ صدارة هدافي الدوري الأوروبي برصيد 5 هدف، ويأتي جواو بيدرو في المركز الثاني برصيد 5، بينما يحل فينتشينزو جريفو ثالثا برصيد 4