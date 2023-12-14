نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي مع نظيره فريق شيريف تيراسبول المولدوفي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي بستاد الأولمبيكو في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي بقيادة جوزيه مورينيو.

موعد مباراة روما وشيريف تيراسبول

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وشيريف تيراسبول مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة روما وشيريف تيراسبول

1- سلافيا براج 12 نقطة

2- روما 10 نقاط

3- سيرفيت 5 نقاط

4- شيريف نقطة

القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل روما أمام شيريف

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، لورينتي، نديكا.

خط الوسط: راسموس، بريان، لياندرو، لورينزو.

خط الهجوم: نيكولا، ديبالا، لوكاكو.