نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي مع نظيره فريق شيريف تيراسبول المولدوفي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي بستاد الأولمبيكو في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي بقيادة جوزيه مورينيو.

موعد مباراة روما وشيريف تيراسبول

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وشيريف تيراسبول مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق علي محمد علي.

ترتيب مجموعة روما وشيريف تيراسبول

1- سلافيا براج 12 نقطة

2- روما 10 نقاط

3- سيرفيت 5 نقاط

4- شيريف نقطة

القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف

القمر: سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

تشكيل روما أمام شيريف

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، لورينتي، نديكا.

خط الوسط: راسموس، بريان، لياندرو، لورينزو.

خط الهجوم: نيكولا، ديبالا، لوكاكو.