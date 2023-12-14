نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي.. موقف صلاح النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سانت جيلواز في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على ملعب "لوتو بارك" في ختام جولات مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تقام مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جو جوميز، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، كورتيس جونز، هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، بن دوك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.