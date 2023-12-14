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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، معلق مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي، ويستضيف ملعب "لوتو بارك" هذه المواجهة مساء اليوم الخميس 14-12-2023 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات باليورباليج.

موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي للمعلق المغربي جواد بدة.