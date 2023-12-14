نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السولية: طموحنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.. والأهلي قادر على الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

ماذا قال عمرو السولية قبل مواجهة اتحاد جدة؟

وقال السولية في لقاء قبل المباراة: "الجميع في الفريق في حالة تركيز كبيرة من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "حصلنا على المركز مرتين قبل ذلك، وطموحنا أعلى هذه المرة، اللاعبون في قمة تركيزهم لأنه يرغبون في فعل شيء للنادي للجماهير.

فريق الاتحاد كبير ويملك جمهور كبير، إن شاء الله المباراة تليق بالنادي الأهلي".

واوضح: "أمامنا الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، وما فعله في السابق شيء من الماضي، لا نفكر في الماضي

واستطرد:" كل مباراة ولها ظروفها إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي النادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي بعد فوز الأخير على أوكلاند سيتي وذلك يوم 15 ديسمبر الحالي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.