نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر يرفع سقف طموحات الأهلي في المونديال وكهربا والسولية يتحدثان عن لقاء الاتحاد.. احتراف الشناوي وفابينيو يتحدى لاعبي الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 14-12-2023 في السطور التالية.

كولر يرفع سقف طموحات الأهلي في المونديال

مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه جاهزًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة مجددًا مع النادي الأهلي.

وأضاف كولر: «في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة».

وواصل: «هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء».

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تصريحات قوية من كولر قبل مواجهة اتحاد جدة

مارسيل كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر: «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق».

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كهربا: من الرائع مواجهة اتحاد جدة بملعب الجوهرة

محمود كهربا

علق محمود كهربا لاعب الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كهربا في لقاء قبل المباراة: "من الصدف الجيدة أني سأواجه نادي الاتحاد مجددًا على ملعب الجوهرة، فلقد لعبت للنادي.

وأضاف:" نحن النادي الأهلي لا نخاف من أحد، والفرق هي من تهابنا".

واوضح: "قادرون على تحقيق الفوز غدًا أمام الاتحاد السعودي، رغم أنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".

عمرو السولية: طموحنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

عمرو السولية

تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وقال السولية في لقاء قبل المباراة: "الجميع في الفريق في حالة تركيز كبيرة من أجل الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "حصلنا على المركز مرتين قبل ذلك، وطموحنا أعلى هذه المرة، اللاعبون في قمة تركيزهم لأنه يرغبون في فعل شيء للنادي للجماهير.

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مدرب فولهام الإنجليزي يكشف مفاجأة: الشناوي كان لديه فرصة للاحتراف

محمد الشناوي

أكد هيوجو اوليفيرا، مدرب حراس المرمى والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقدم مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الحالية.

وقال أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لم أعمل مع حارس مرمى مصري، ولكني أعلم أن مصر تملك العديد من الحراس المميزين".

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مدرب فولهام الإنجليزي: تعلمت من فيتوريا وكيروش

روي فيتوريا

كشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي ذكريات عمله مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

قال هيوجو أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أنا أحظى بذكريات رائعة مع كيروش وفيتوريا، كنت في ناد صغير في البرتغال وأخذني كيروش لأكون مساعدا له في البرتغال، كان ذلك نقلة كبيرة بالنسبة لي، وكانت لحظة من السعادة، أن أكون بجانب نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، كانت فترة رائعة وتأهلنا إلى كأس العالم 2010، فترة كارلوس كيروش كانت فترة رائعة كيروش شخصية عظيمة تعلمت منه الكثير، كيف أتعامل مع اللاعبين وكيف أنمي مهاراتهم".