نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. معتمد جمال يقرر استبعاد نجم الزمالك من مباراة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، تدريبات خاصة باستاد برج العرب، فور وصول حافلة الأبيض إلى الملعب قبل مواجهة المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال يستبعد الونش من مواجهة المصري

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال باستبعاد اللاعب من القائمة التي ستخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي لاستكمال البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان" الونش" انضم لقائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة اليوم بعد تأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من سلامة المدافع وجاهزيته للمشاركة في المباريات قبل أن يقوم المدير الفني باستبعاده من القائمة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء المصري كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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