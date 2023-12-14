نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

