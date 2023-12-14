نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة بلدية المحلة

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس