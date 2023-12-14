نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركراكي مصر.. الكاف يرشح علي ماهر كأول مدرب مصري للحصول على الرخصة التدريبية pro الأعلى في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رشح الاتحاد الافريقي كاف علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي كأول مدرب مصري يحصل على الرخصة التدريبية pro -الأعلى في العالم- والتي لم يحصل عليها من افريقيا سوى وليد الركراكي المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب وصاحب انجاز الحصول على المركز الرابع في كأس العالم والجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي وصن داونز.

الكاف يرشح علي ماهر للحصول على الرخصة التدريبية pro

وتم ترشيح علي ماهر مؤخرًا، فيما تقام الدورة حاليًا في المغرب في حضور صفوة مدربي افريقيا، علمًا بأن الدورة لا تقام إلا كل 3 سنوات.

وتعد الدورة الحالية هي الثانية وسيصبح علي ماهر أول مدرب مصري يحصل عليها.

ويعد علي ماهر واحد من أهم المدربين المصريين وصاحب العديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة أبرزها نجاحه في الصعود مع فيوتشر لبطولة الكونفدرالية لمدة 3 سنوات متتالية وحصوله مع الفريق على أول بطولة في تاريخه وهي بطولة كأس الرابطة المصرية، قبل ان ينتقل هذا الموسم لتدريب نادي المصري البورسعيدي.