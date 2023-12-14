ما إنجازات علي ماهر بعد ترشيحه للحصول على رخصة Pro التدريبية الأعلى في العالم؟

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أحمد جودة - القاهرة - رشح الاتحاد الافريقي لكرة القدم علي ماهر المدير الفني لنادي المصري البوسعيدي كأول مدرب مصري يحصل على الرخصة التدريبية pro -الأعلى في العالم، والتي لم يحصل عليها من افريقيا سوى وليد الركراكي المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب وصاحب انجاز الحصول على المركز الرابع في كأس العالم والجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي وصن داونز.

وتم ترشيح علي ماهر مؤخرًا، فيما تقام الدورة حاليًا في المغرب في حضور صفوة مدربي افريقيا، علمًا بأن الدورة لا تقام إلا كل 3 سنوات.

وتعد الدورة الحالية هي الثانية وسيصبح علي ماهر أول مدرب مصري يحصل عليها.

أبرز انجازات علي ماهر في السنوات الأخيرة

ويعد علي ماهر واحد من أهم المدربين المصريين وصاحب العديد من الإنجازات في السنوات الأخيرة أبرزها نجاحه في الصعود مع فيوتشر لبطولة الكونفدرالية لمدة 3 سنوات متتالية وحصوله مع الفريق على أول بطولة في تاريخه وهي بطولة كأس الرابطة المصرية، قبل ان ينتقل هذا الموسم لتدريب نادي المصري البورسعيدي.

اليوم.. المصري يواجه الزمالك بالدوري

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك اليوم الخميس بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل المصري هذه المباراة يبحث عن الفوز على الفريق الأبيض لحصد الثلاث نقاط وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

حذر علي ماهر المدير الفني للنادص المصري لاعبيه من عدم التهاون أمام الخصم وضرورة التركيز الشديد وتنفيذ التعليمات بدقة مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات جميع اللاعبين.

وعلى الجانب الأخر يبحث الزمالك لمواصلة انتصاراته تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق الابيض بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام سارجادا بكأس الكونفيدالية.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.