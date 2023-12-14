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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم

"قمه عربية بنكهة عالمية".. الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم، ضرب اتحاد جدة السعودي موعدًا مع النادي الأهلي المصري مساء الغد الجمعة 15 ديسمبر المقبل، عقب الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، ليتأهل إلى الربع الأول ويصتطدم بالأحمر.

لذلك تتصدر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، وأشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل رائج.

"قمه عربية بنكهة عالمية".. الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم

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"قمه عربية بنكهة عالمية".. الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم

لذلك يحرص دوت الخليج الرياضي على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة، عن مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في إطار الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، من خلال السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي مساء الغد الجمعة، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويحتضن ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الملقب بـ "الجوهرة المشعة" المباراة بين الأهلي والاتحاد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد نتيجة إيجابية، من أجل الوصول للمباراة النهائية، وتحقيق إنجاز جديد بعدما حقق الميدالية البرونزية 3 مرات في تاريخه، أعوام كلا من 2006 و2020و2021، وكان حقق المركز الرابع في النسخة الماضية.

فيما شارك اتحاد جدة السعودي مرة واحدة في مونديال الأندية في موسم 2005 باليابان، قبل أم أن يشارك للمرة الثانية في البطولة بصفته حامل لقب الدوري السعودي الفريق المستضيف للبطولة، ويسعى لتحقيق إنجاز مثل ما حقق الهلال غريمه التقليدي المركز الثاني وفضية كأس العالم للأندية الماضي 2022.

وتحمل مباراة الأهلي والاتحاد طابع خاص، خاصة العام الحالي حيث يدجج الفريق السعودي بعدد كبير من نجوم الكرة العالمية، وضعت الأهلي في ورطه بعد تراجع الأداء ونقص في المركز ذات الأهمية رأس الحربة.

"قمه عربية بنكهة عالمية".. الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم

فريق الـ 10 نجوم ضد الأهلي بكأس العالم للأندية

يحمل نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بين صفوفه 10 لاعبين محترفين، يمكن أن يشارك منهم 9 لاعبين فقط في مباراة الأهلي القادمة بالدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وهم كالتالي:-

المصري أحمد حجازي.

الفرنسي كريم بنزيما.

البرازيلي إيجور كورنادو.

الفرنسي نجولو كانتي.

المغربي عبدالرازق حمد الله.

البرازيلي مارسيلو جورهي.

البرازيلي رومارينيو.

البرازيلي فابيينو.

البرتغالي فيليبي جوتا.

فيما يغيب البرازيلي لويز فيليبي.

كيف تأهل الأهلي والاتحاد إلى كأس العالم للأندية

تأهل النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية العام الحالي 2023 للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الوداد المغربي، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بنتيجة 3-2 بعدما فاز في القاهرة 2-1، وتعادل في ملعب مركب محمد الخامس 1-1 في الدقائق الأخيرة.

فيما على الجانب الآخر، يشارك اتحاد جدة السعودي في المباراة بصفته حامل لقب الدوري السعودي، وصاحب الأرض والمستضيف للبطولة الجاريه، حيث قد تأهل للدور الربع النهائي عقب دك شباك أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

"قمه عربية بنكهة عالمية".. الأهلي في صراع المونديال ضد الاتحاد المدجج بالنجوم

سجل في كأس العالم للأندية

يمتلك المارد الأحمر سجل حافل بتاريخ مونديال العالم للأندية، حيث أنه يعد أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم وهذا المشاركة التاسعة في تاريخه، خلفًا لفريق أوكلاند سيتي النيوزلندي الذي شارك 10 مرات، وقد شارك الأحمر في أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2015، و2021، و2022.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، حسن كادش.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينهو، إيجور كورنادو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

تمتلك قناة SSC الرياضية السعودية المشفرة حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية، لذلك تبث مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدور الربع النهائي من البطولة.

تردد قناة SSC sports السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6