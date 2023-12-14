نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الاتحاد السعودي يشعلون مباراة الأهلي غدا بهذه التصريحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي عن مواجهة فريقهم القادمة مع نظيره الأهلي المصري القوية والحاسمة غدا يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الحالي بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

جروهي يوجه رسالة خاصة لحجازي

وقال مارسيلو جروهي حارس الفريق: "سعيد بعودة المدافع أحمد حجازي الذي يعتبر من المدافعين المميزين ويمتلك عنصر القيادة".

الصحفي يتحدي لاعبي الأهلي

وأضاف مروان الصحفي: "بإذن الله كاس العالم للاندية2023 من نصيب ‎الاتحاد وجاهزين لمواجهة الأهلي المصري وان شاء الله نشرف جمهورنا والوطن".

العمري يكشف هدف الاتحاد من المباراة

وقال العمري: "لقاء الغد يمثل تاريخ لـ الفريقين ونحن جاهزين لهذه المباراة لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة".