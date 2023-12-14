عاجل.. نجم اتحاد جدة يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عاد المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

نجم اتحاد جدة يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا للأهلي

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي أوضحت أن الاتحاد يجري محاولات مكثفة لتجهيز حمد الله من أجل المشاركة في مباراة الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وكان حمد الله قد غاب عن المشاركة في مباراة أوكلاند سيتي التي فاز بها العميد بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية، وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وشارك اللاعب المغربي في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بخوض تدريبات تأهلية في الأيام الماضية.

ويواجه بطل الدوري السعودي نظيره بطل إفريقيا غدًا الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

