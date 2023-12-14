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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول، من مباراة بيراميدز وبلدية المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وبلدية المحلة

وحكم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله الشوط الأول من المباراة وسط إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

البداية كانت من نصيب بيراميدز، والذي استطاع تسجيل أولى الأهداف، في الدقيقة 22 من عمر المباراة عن طريق اللاعب فيستون كالالا مايلي والذي يواصل تقديم مردود قوي مع فريقه.

وفي الدقيقة 32، نجح حسام أشرف في معادلة النتيجة لفريق بلدية المحلة الذي رفض الاستسلام، وحاول على المرمى حتى عودة المباراة لنقطة البداية.

ركلة جزاء ضائعة من عبد الله السعيد

وكاد بيراميدز أن يستعيد المقدمة من جديد، بعد ركلة جزاء احتسبت لصالحه في الأوقات الأخيرة من المباراة، تصدى لها عبد الله السعيد لتضيع بغرابة شديدة.

تشكيل بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ.

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف.