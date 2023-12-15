نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي اتحاد جدة السعودي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره نادي اتحاد جدة السعودي في إطار منافسات دور ربع النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

يلتقى المارد الأحمر مع العميد، اليوم، الجمعة، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اتحاد جدة السعودي



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

تنقل قنوات ssc sports السعوديه المشفرة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.