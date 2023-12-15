نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال.. شريف عبد المنعم: لاعبو الأهلي قدموا مستويات جيدة في مباريات كأس العالم الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن لاعبو النادي الأهلي قدموا مستويات جيدة في مباريات كأس العالم للأندية الماضية.

شريف عبد المنعم: اتمني توظيف إمام عاشور بشكل يفيد الأهلي أكثر

وصرح شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"إمام عاشور يمتلك إمكانيات لم تظهر مع النادي الأهلي حتي الأن".

وأكمل: "التوفيق وعدم التوفيق للاعبي النادي الأهلي في إنهاء الهجمات".

وتابع: "الحلول الهجومية للاعبي النادي الأهلي أمام اتحاد جدة مهمة للغاية".

وأضاف: "كولر درس جيدًا اتحاد جده قبل المباراة غدًا ويعرف أهمية المباراة غدًا".

واختتم: "هناك حالة من التركيز للاعبي النادي الأهلي لتحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

موعد مباراه الأهلي واتحاد جدة السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية علي قناة ssc sports hd 1 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية.