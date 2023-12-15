نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الفريق أمام نظيره نادي اتحاد جدة السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلى أمام نظيره نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره نادي اتحاد جدة السعودي، بعد فوز الأخير على نظيره نادي أوكلاند سيتي في إطار منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، المقامه حاليا في المملكة العربية السعودية.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي

تردد قناة SSC HD1، الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.