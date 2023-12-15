نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر متابعي دوري روشن، مباراة هامة تجمع بين الرائد أمام ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري السعودي للمحترفين.

الرائد يدخل مباراة اليوم، محتلا المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المحلي، وذلك برصيد 13 نقطة، خاض 16 مباراة، حقق الانتصار في 3 منهم، وتعادل 4 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 9 مباريات.

بينما يحتل ضمك المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعهم من 16 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وهزم في 4 لقاءات.

موعد مباراة الرائد وضمك في الدوري السعودي

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب ملعب الملك عبدالله ببريدة.

والذي يأمل فيها الرائد تحسين وضعه في جدول الترتيب، بينما يطمح ضمك في مواصلة النتائج الايجابية بعد الفوز على حساب الاتحاد السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد وضمك

وتنقل مباراة الرائد وضمك عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.