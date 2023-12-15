نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر للقاء هام ومرتقب مع نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء القادم الموافق 20 ديسمبر الحالي بستاد السلام ضمن منافسات الجولة 4 من دور مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مودرن فيوتشر ونظيره اتحاد العاصمة مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة فيوتشر واتحاد العاصمة

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- سوبر سبورت دون نقاط

تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: جنش

خط الدفاع: عمر كمال، عبد السلام، علي الفيل، باسم.

خط الوسط: فاروق، غنام، صادق.

خط الهجوم: هشام، مروان، عبد الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والاتحاد

تردد قناة bein sports 6

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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