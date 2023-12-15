نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يناير القادم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والجونة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مودرن فيوتشر ونظيره مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب فيوتشر والجونة

ويحتل فيوتشر المركز الثامن بجدول ترتيب الايجيبشن ليج برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وتعادل وخسر ثلاثة بينما يأتي الجونة في المركز السادس برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بلقاء.

تشكيل فيوتشر أمام الجونة



حراسة المرمى: جنش

خط الدفاع: عمر كمال، عبد السلام، علي الفيل، باسم.

خط الوسط: فاروق، غنام، صادق.

خط الهجوم: هشام، مروان، عبد الكبير.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والجونة

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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