نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للقلعة البيضاء في مواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، إبراهيما نداي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى "زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 9 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.