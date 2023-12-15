نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار المونديال.. كولر يتحدث عن مواجهة الاتحاد وتصريحات مثيرة لمدرب العميد وعودة حمد الله أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” أهم اخبار مونديال كأس العالم للأندية، والذي تستضيفه السعودية وانطلقت منافساتها الثلاثاء الماضي بمواجهة اتحاد جدة أوكلاند سيتي.

وفيما يلي ملخص أخبار كأس العالم للأندية ليوم الخميس الموافق 14-12-2023، واستعدادات فريق الأهلي لافتتاحية مواجهاته في المونديال:

مارسيل كولر يتحدث عن مباراة الأهلي والاتحاد

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة».

واكمل: «هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء».

ثم أشار كولر: «كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز».

وأوضح: «هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن».

تصريحات مثيرة لمدرب الإتحاد قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

وعلق جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، في تصريحات له قبل قليل، عن مواجهة الأهلي:" ليس هناك ميزة لدينا في الاتحاد، لأننا نخوض المباريات بأسماء أجانب محددة أو عدد محدد، لأنه في وقت المباراة يجب أن نلعب بطريقنا".

وتابع:" جميع اللاعبين، شاركوا في التدريبات اليوم، وغدا سيتم الاستقرار على التشكيلة الأساسية."

الإتحاد يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي

استعاد نادي الاتحاد مهاجمه المغربي عبد الرازق حمد الله، ليكون على استعداد في مواجهة الأهلي.

وكان المغربي قد غاب عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة أوكلاند سيتي والذي غاب عنها أيضا، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

ويعد حمد الله من العناصر الأساسية لفريقه، والذي ترك معهم بصمة إيجابية كبيرة.