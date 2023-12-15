نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. طارق السعيد لـ "دوت الخليج الرياضي": أنتوني موديست "زيرو" وأتوقع التألق لـ4 لاعبين مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين قطبي مصر والسعودية الأهلي واتحاد جدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (ألو مونديال) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي شارك مع المارد الأحمر في مونديال الأندية مسبقًا خلال بطولة عام 2006، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

موديست لم يقدم أي شيء مع الأهلي

قال السعيد لـ "دوت الخليج الرياضي": "حتى الآن موديست لم يُحدث أي إضافة مع الأهلي".

وأضاف: "اللاعب لم يقدم أي شيء، ولم يُظهر أوراق اعتماده بغض النظر عن الهدفين الذي سجلهم".

وأكمل: "لكن حتى الآن لم يصل موديست إلى الحالة الفنية العالية، كل هذه أسئلة يقدر يجيب عليها كولر فقط".

السعيد: أتوقع توهج 4 لاعبين في مونديال الأندية

وتابع: "هناك أكثر من لاعب يستطيع الظهور بشكل مميز أبرزهم بيرسي تاو الذي يعيش حالة نشوة عالية جدا بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أعتقد أن هذا الأمر سيعطي له دافعًا كبيرًا".

وزاد: "هناك أيضا محمود عبد المنعم كهربا وكذلك إمام عاشور الذي يخوض منافسات كأس العالم لأول مرة، وأتوقع توهج اللاعب. أيضا أتوقع ظهور حسين الشحات بشكل مميز كل هؤلاء اللاعبون متعطشون للظهور بشكل جيد بالمونديال".

واختتم قائلًا: "المباراة صعبة للغاية لكن الأهلي قادرًا على الفوز، لاسيّما وأن لاعبي الأحمر عودوا الجمهور أنهم دائما يكونوا في الموعد ودائما على مستوى المباريات الكبيرة. لو ظهر الفريق بحالة بدنية وفنية عالية سيتخطوا عقبة الفريق السعودي".