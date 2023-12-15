نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستديو التحليلي (مونديال السعودية).. حسام البدري لـ "دوت الخليج الرياضي": 3 نصائح يعبر بها الأهلي موقعة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين قطبي مصر والسعودية الأهلي واتحاد جدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (الاستديو التحليلي) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل حسام البدري نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي شارك مع المارد الأحمر في مونديال الأندية مسبقًا خلال بطولة عام 2006، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

وشارك البدري مع الاهلي في 4 نسخ من قبل في مونديال الأندية، حيث كان في 3 منها مدرب مساعد وواحدة كمدير فني للقلعة الحمراء.

البدري: مشاركات الأهلي في المونديال الآن أسهل من الإنطلاقة الأولى

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "الأمور الآن أسهل بكثير عن المشاركات الأولى للفريق في البطولة عندما كانت في اليابان".

وتابع: "النصيحة الأولى اتحاد جدة بالطبع فريق كبير ويملك مجموعة لاعبين من الأفضل في العالم وليس في الوطن العربي فقط، ولكن على الأهلي أن يلعب باسمه الكبير ولاعبيه قادرين على تحقيق الانتصار والتأهل لنصف نهائي المونديال".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "النصيحة الثانية يجب على الجماهير عدم المبالغة في مواجهة اتحاد جدة".

واختتم قائلًا: "النصيحة الأخيرة أن يلعب الأهلي المباراة للفوز فلقد حقق ذلك على الهلال بنتيجة كبيرة منذ سنتين فقط، رغم أن الجميع كان يقول أيضًا قبلها بأنها ستكون مواجهة معقدة".