نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. مفاضلة بين كهربا وموديست وغموض موقف نجمي الاتحاد وكولر يجهز ورقة الأهلي السحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي في شتى بقاع العالم، انطلاق القمة العربية في مونديال الأندية، أمام نظيره صاحب الأرض والجمهور، اتحاد جده السعودي اليوم.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.

- مفاضلة بين كهربا وموديست

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي محمود عبد المنعم كهربا، والفرنسي أنتوني موديست، في قيادة هجوم القلعة الحمراء أمام اتحاد جده مساء اليوم.

- غموض موقف حمد الله وكورنادو يثير القلق

تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة نجم الاتحاد كورنادو، بعد غيابه عن المران الأخير للعميد أمس، وتواجده داخل العيادة الطبية ولكن لا يوجد أي قرار رسمي بغيابه أو مشاركته حتى الآن، وهو نفس موقف المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، الذي يقترب من الظهور أمام الأهلي.

- كولر يجهز الورقة السحرية

ويخطط مارسيل كولر، لتجهيز مفاجأة لمدرب الاتحاد، عن طريق مشاركة كريم فؤاد أساسيا، للاستفادة من سرعته ومهارته المميزة، في الجانب الأيمن واستغلال المساحات خلف ظهيري العميد الذين يتركها في التقدم الهجومي.

- الأهلي بالزي التقليدي

يشارك الأهلي بالزي الأساسي القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، أمام نظيره اتحاد جدة باعتباره الطرف صاحب المباراة، كما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الفني للمباراة.

- خطوة أخيرة تفصل الشحات عن رقم قياسي جديد

وينتظر حسين الشحات نجم النادي الأهلي، هدف واحد في تلك النسخة، لمعادلة رقم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، ومحمد أبو تريكة أسطورة القلعة الحمراء، برصيد 4 أهداف.

إسلا