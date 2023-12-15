نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال.. مفاجأة في تشكيل هجوم الأهلي أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تشكيل فريقه في المباراة المرتقبة أمام نظيره اتحاد جده السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويواجه المارد الأحمر نظيره العميد، عقب فوز صاحب الأرض والجمهور في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف نظيفة.

- موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

ومن المقرر أن تلعب مواجهة الأهلي والاتحاد، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.

- تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد

لا تزال الحيرة تضرب مدرب الأهلي في تشكيل الفريق بسبب المهاجم الأساسي، حيث يفاضل كولر بين الفرنسي أنتوني موديست، ومحمود عبد المنعم كهربا، لبداية اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا (أنتوني موديست).

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.