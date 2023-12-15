موعد مباراة طلائع الجيش ضد المقاولون العرب في دوري نايل والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه مساء اليوم الجمعة الفريق الكروي الأول لنادي طلائع الجيش، نظيره المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويلاقي فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

القنوات الناقلة للمواجهة بين الفريقين

ومن المنتظر أن تبث المباراة بين فريق طلائع الجيش ضد المقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل فريق طلائع الجيش المواجهة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، عقل خوض 4 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في مثلهم.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، عقب خوضه 8 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في مثلهم.